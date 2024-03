Opadajace liście w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na pierwsze wiosenne spotkanie! 21 marca o 19.00 widzowie obejrzą … „Opadające liście” Akiego Kaurismäkiego.

Najważniejszy fiński reżyser Aki Kaurismäki wraca do kin ze słodko-gorzką opowieścią o życiowych outsiderach, którzy poszukują szczęścia. W filmie, będącym celebracją małych chwil i niepozornych gestów, jest miejsce na humor, wzruszenie, głęboki humanizm, ale i komentarz do aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych.

To historia Ansy - małomównej pracowniczki lokalnego supermarketu, i Holappy - zarabiającego na życie na budowie. Łączy ich szlachetne usposobienie oraz pasmo kolejnych porażek, jakich oboje na każdym kroku doświadczają. Kobieta straciła właśnie pracę, bo jej przełożonym nie spodobał się ludzki gest, na jaki się zdobyła, mężczyzna natomiast zmaga się z poważnym problemem alkoholowym.

Spotykają się przypadkiem, na imprezie karaoke. Od pierwszej chwili widać, że tych dwoje zupełnie nieprzystosowanych do dzisiejszego świata bohaterów to bratnie dusze. Ciągnie ich do siebie, choć towarzyszy temu nutka niepewności. W końcu życie było dla nich do tej pory raczej pasmem niepowodzeń i bolesnych rozczarowań. Na naszych oczach kwitnie jednak niewinne, piękne uczucie, choć w tle, co słyszymy w radiowych odbiornikach, rozgrywają się dramatyczne wydarzenia związane z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Przed projekcją główną zaprezentowana zostanie krótkometrażówka – „Ostatni rybacy” (reż. M. Pech) prosto z Festiwalu Filmów Jednominutowych.