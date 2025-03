Film bazujący na prawdziwej historii, która wstrząsnęła Belgią w latach dziewięćdziesiątych. Doceniony na festiwalu w Wenecji thriller policyjny przywołujący na myśl najlepsze produkcje gatunku, takie jak „Siedem”, „Zodiak”, „Labirynt” czy serial „Mindhunter”. „Operacja Maldoror” od 28 marca w Kinie Światowid.

Operacja Maldoror oficjalnie nigdy nie istniała. Nie ma po niej śladu w mediach ani policyjnych kartotekach. Gdy w połowie lat dziewięćdziesiątych Belgią wstrząsnęła seria porwań nieletnich dziewczynek, a obywatele i prasa byli wściekli na nieudolność policji, szef żandarmerii powołał specjalną komórkę, której celem było odszukanie porywaczy i ich ofiar. W jej szeregach stanął Paul Chartier, młody i porywczy policjant, który podejmuje beznadziejną walkę o sprawiedliwość. W trakcie swojego śledztwa trafia na trop zmowy milczenia pnącej się na najwyższe poziomy władzy. Szybko orientuje się, że aby złapać zbrodniarzy, będzie musiał pokonać nie tylko przestępców, ale też własnych przełożonych. A chęć ratowania dzieci przed losem gorszym niż śmierć zaprowadzi go na skraj szaleństwa.

Reżyser: Fabrice du Welz

Produkcja: Belgia, Francja 2025

Obsada: Anthony Bajon, Sergi López, Béatrice Dalle, Laurent Lucas

Czas: 155 min

