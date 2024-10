Opowieści Franka w Kinie Światowid

To prosta, ale angażująca opowieść snuta z perspektywy dzieci, szczera i zabawna, pokazująca życie dzieci we współczesnych rodzinach, z ich miłością i troskami. Pokazująca dosadnie, że najlepiej być sobą, ponieważ każdy jest wyjątkowy. „Opowieści Franka” od 1 listopada w Kinie Światowid.

Frank ma dziewięć lat, jest najniższy w klasie, gdy się denerwuje, jego głos staje się piskliwy, a ponieważ dzięki czuprynie pełnej blond loków ma wygląd aniołka, często jest mylony z dziewczyną. Nie przeszkadza to jego najlepszym przyjaciołom: przebojowej Gabi i pomocnemu Eberhardowi. Miarka się jednak przebiera, gdy po raz kolejny grupa starszych, szkolnych kolegów naigrywa się z niego. Frank postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i udowodnić wszystkim, że jest prawdziwym mężczyzną! Czy pomoże mu w tym, podpatrzony u brata, influencer Hank Haberer i jego zasady "króla dżungli"? A może Frank przekona się, że najlepszym sposobem na bycie sobą są akceptujący i oddani przyjaciele?

Reżyser: Johannes Schmid

Produkcja: Niemcy 2022

Obsada: Jossi Jantschitsch, Nora Reidinger, Leo Wacha, Ursula Strauss, Simon Schwarz, Philipp Dornauer

Czas: 79 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.