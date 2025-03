Oskar i Patka, nieustraszeni poszukiwacze przygód, wyruszają na wakacje nad morzem, nie spodziewając się, że na miejscu czeka ich niesamowite śledztwo! „Oskar, Patka i Złoto Bałtyku” od 7 marca w Kinie Światowid.

Młodzi detektywi chcą przechytrzyć podejrzliwych opiekunów i w tajemnicy wyruszyć tropem skarbu, ale wszystko komplikuje niespodziewane zaginięcie Patki. Oskar nie zamierza się poddać. Razem ze sławnym aktorem Brunem, zakręconą ciotką Maryśką, pełną energii Kają i niezdarnym tynkarzem Straszylasem rusza na ratunek. Trójmiasto pełne jest sekretów, a odkrywanie kolejnych śladów prowadzi drużynę w coraz mroczniejsze zakątki, gdzie czekają zaskakujące przeszkody, przeciwnicy działający z ukrycia i pytanie: czym naprawdę jest tajemniczy Żôłti Kam? Czy Oskar i Patka odważą się zmierzyć z niebezpieczeństwami, które kryje nadmorska tajemnica i rozwiążą detektywistyczną zagadkę?

Reżyser: Magdalena Nieć, Mariusz Palej

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Piotr Głowacki, Oliwier Grzegorzewski, Klara Olszewska, Dorota Kolak, Maria Kuśmierska, Tomasz Sapryk, Karolina Gruszka

Czas: 90 min

