"Ostatnia rodzina" w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza do wspólnego świętowanie 20. lat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z tej okazji pokażemy 20. najsłynniejszych filmów dofinansowanych przez PISF. Siódmym filmem będzie znakomity "Ostatnia rodzina", na który zapraszamy już 18 lipca 2025 o godz. 18:00. Bilety już w sprzedaży!

Z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zapraszamy Cię na wyjątkowy seans – „Ostatnia rodzina” to poruszająca, szczera i głęboka opowieść o rodzinie, miłości i trudnych relacjach.

To film, który zaprasza do refleksji nad tym, co naprawdę oznacza bliskość i jak radzić sobie z cieniami przeszłości.

„Ostatnia Rodzina” to polski film biograficzny w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego, opowiadający poruszającą historię rodziny Beksińskich na przestrzeni lat 1977–2005, aż do momentu tragicznej śmierci Zdzisława Beksińskiego.

To opowieść o skomplikowanych relacjach pomiędzy Zdzisławem — uznanym malarzem, jego żoną Zofią oraz synem Tomaszem — popularnym tłumaczem i prezenterem radiowym. Po przeprowadzce do Warszawy Tomasz zaczyna zmagać się z pogłębiającymi się stanami depresyjnymi. Jego osobowość i destrukcyjne tendencje stają się źródłem ciągłego niepokoju matki, podczas gdy ojciec skupia się na własnej twórczości. Po pierwszej nieudanej próbie samobójczej Tomka rodzina staje przed dramatycznym wyzwaniem — walką o syna i próbą przywrócenia kontroli nad wspólnym życiem.

Reżyser unika taniej sensacji, skupiając się na codzienności, autentyczności i cichym dramacie bohaterów. Dzięki temu Ostatnia Rodzina staje się uniwersalną opowieścią o ludzkich słabościach i relacjach.

Film został nagrodzony Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno.

Film dla tych, którzy cenią autentyczność i nie boją się spojrzeć w głąb ludzkich emocji.

Jeśli chcesz zobaczyć film, który zostawia ślad i skłania do zadumy – „Ostatnia rodzina” jest właśnie dla Ciebie.

Serdecznie zapraszamy na „Ostatnią rodzinę” – film, który zostaje z Tobą na długo.

18.07.2025 godz. 18:00 Ostatnia rodzina

Program cyklu w Kinie Światowid:

22.07.2025 godz. 18.00 JOHNNY

25.07.2025 godz. 18.00 MOJE CÓRKI KROWY

29.07.2025 godz. 18.00 NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI

1.08.2025 REWERS godz. 18.00

5.08.2025 POKŁOSIE godz. 18.00

8.08.2025 KLER godz. 18.00

12.08.2025 BOŻE CIAŁO godz. 18.00

15.08.2025 W CIEMNOŚCI godz. 18.00

19.08.2025 IDA godz. 18.00

22.08.2025 IO godz. 18.00

26.08.2025 KATYŃ godz. 18.00

29.08.2025 ZIMNA WOJNA godz. 18.00

Bilety można nabyć:

- online –https://www.bilet.swiatowid.elblag.pl/,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.