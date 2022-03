Ostatnia szansa na „Cabaret”

Cabaret ponownie na scenie Teatru Sewruka w Elblągu. Dzisiejszy i kolejne trzy dni to ostatnia szansa żeby w najbliższym czasie zobaczyć ten głośny musical. Spektakl w reżyserii Pawła Szkotaka porusza, szczególnie teraz, kiedy na tle codziennego życia toczy się wojna, która dotyka naszych sąsiadów. Historia niestety lubi się powtarzać, dlatego przeraża to jak bardzo aktualny jest Cabaret.

Można zmienić nazwiska, można zmienić miasto, kraj, gusta i trendy, przecież świat się zmienił, ale mechanizm pozostaje ten sam. Nienawiść prowadzi do zła, a zło jest początkiem końca świata (jaki jest nam znany). W poprzednim stuleciu to wszystko też wyglądało niewinnie… Zmuszający do refleksji, jeden z najgłośniejszych musicali na świecie.

Cabaret to musical z 1966 roku, którego akcja rozgrywa się w 1931 roku w Berlinie. Obserwujemy życie mieszkańców Berlina w czasie dojścia nazistów do władzy. Spektakl koncentruje się na życiu nocnym w obskurnym klubie Kit Kat Klub i kręci się wokół amerykańskiego pisarza, Cliffa Bradshawa i jego relacji z angielską tancerką kabaretową, Sally Bowles. Brutalna przedwojenna rzeczywistość kontrastuje z głośną muzyką i bezwstydnym tańcem. Beztroska zabawa usypia czujność. Zderzenie z prawdą będzie bolesne. Śpiew nie zagłuszy tego, co wydarzy się za chwilę. Czy przeszłość może nas czegoś nauczyć? Czy jesteśmy tylko bezwolnymi trybikami w kole historii? Pytania, niestety w kontekście współczesnych wydarzeń, wciąż boleśnie aktualne.

CABARET, reż. Paweł Szkotak, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

Libretto Joe Masteroff

Na podstawie sztuki Johna Van Drutena i opowiadania Christophera Isherwooda

muzyka John Kander piosenki Fred Ebb

przekład libretta Kazimierz Piotrowski

przekład piosenek Wojciech Młynarski, Paweł Szkotak

Czwartek 31.03, godz. 19:00

Piątek 01.04, godz. 19:00

Sobota 02.04, godz. 18:00

Niedziela 03.04, godz. 17:00