 Ostatnia Wieczerza w Kinie Światowid

Film inspirowany jest słynnym obrazem Leonarda Da Vinci i stara się wiernie oddać biblijne wydarzenia. – “Ostatnia Wieczerza” od 27 marca w Kinie Światowid.

Ostatni wieczór Jezusa poprzedzający jego mękę i śmierć na krzyżu. Jezus zbiera swoich uczniów na Ostatnią Wieczerzę. Widzi jak tajemnice i skrywane motywy drążą jego uczniów. Wspomina dobre dni oczekując na koniec swojej ziemskiej drogi. Nocą tą zaufanie zostaje wystawione na próbę, a lojalność podana w wątpliwość. Ale żadne cierpienie ani zdrada nie sprawią, że zejdzie ze swojej ścieżki i zrezygnuje z odkupienia świata.

Reżyseria: Mauro Borelli

Produkcja: USA 2026

Obsada: James Oliver Wheatley, Jamie Ward, James Faulkner, Robert Knepper

Czas: 114 min

