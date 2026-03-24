Kino Światowid zaprasza na specjalny pokaz filmu „Pan Nikt kontra Putin" – tegorocznego laureata Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Projekcja odbędzie się 26 marca (czwartek) o godzinie 19:45.

To wyjątkowa okazja, by zobaczyć jeden z najgłośniejszych i najbardziej poruszających dokumentów ostatniego roku na dużym ekranie. Film zdobył uznanie zarówno Akademii Filmowej, jak i widzów na całym świecie, stając się jednym z najważniejszych tytułów sezonu nagród.

Opis filmu:

Pełen życia nauczyciel Pasha pracuje jako nauczyciel w tej samej szkole podstawowej, do której uczęszczał jako dziecko w rodzinnym mieście w górach Uralu. Jednak inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku zmieniła wszystko. Nagle szkoła i społeczność, które tak kochał, przekształciły się z miejsca nauki i swobodnej ekspresji w przestrzeń militaryzacji i ideologii państwowej. Wkrótce jego uczniowie i członkowie ich rodzin zostają zwerbowani do walki, a Pasha musi zadać sobie pytanie, co jedna osoba może w takiej sytuacji zrobić. Nauczyciel decyduje się na działalność pod przykrywką, aby sfilmować, co naprawdę dzieje się w jego własnej szkole. Tworzony w tajemnicy przez dwa lata film jest niezapomnianym portretem życia w dzisiejszej Rosji i trudnych wyborów, przed którymi stają obywatele, gdy kraj, który kochają, znajduje się w rękach władcy absolutnego.

