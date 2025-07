Ulubieni bohaterowie powracają i tym razem mają towarzystwo. „Pan Wilk i spółka 2” od 1 sierpnia w Kinie Światowid.

W nowym, pełnym akcji rozdziale uznanej komedii DreamWorks Animation nasi zreformowani Złoczyńcy starają się (bardzo, bardzo mocno) być dobrzy, ale zamiast tego zostają porwani przez zespół nowych przestępców, o których nigdy wcześniej nie słyszeli. Mają wykonać naprawdę ostatni napad w swojej karierze.

Reżyser: Pierre Perifel

Produkcja: USA 2025

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.