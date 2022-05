„Pan Wilk i spółka. Bad Guys” w Kinie „Światowid”

Z tą ekipą nie ma mowy o nudzie. Od 27 maja do 9 czerwca w Kinie Światowid zabawna animacja „Pan Wilk i spółka. Bad Guys”

Film w reżyserii Pierre’a Perifela przedstawia przygody pięciu przyjaciół znanych z wielu udanych napadów. Wśród złoczyńców mamy kieszonkowca Pana Wilka, włamywacza Pana Węża, Pana Rekina, Pana Piranię, a także miss Tarantulę. Grupa znajomych to najbardziej poszukiwane osoby na świecie, a złapanie ich w końcu się udaje. Pan Wilk zawiera jednak umowę, by uratować przyjaciół przed więzieniem. Składa obietnicę poprawy każdego z grupy. Otrzymują mentora Marmalade, który wraz z uroczą świnką morską uczą przyjaciół czynić dobro. Z pozoru sprawy nabierają odpowiedniego tempa, jednak intencje Pana Wilka są nieszczere. Czas pokazuje jednak, że czynienie dobra daje mu więcej, niż poprzednie życie. Pan Wilk postanawia się zmienić, a kiedy miastu zagraża inny złoczyńca, bohater chce przekonać resztę przyjaciół, by także stali się wzorowymi obywatelami.

Reżyseria: Pierre Perifel

Produkcja: USA

Czas: 100 min

