Pettson i Findus w kinie Światowid

Od 28 sierpnia do 10 września Kino Światowid zaprasza na film familijny opraty na postaciach, stworzonych przez Svena Nordqvista - "Pettson i Findus - mały kłopot, wielka przyjaźń".

Tytułowy Pettson to sympatyczny staruszek mieszkający w drewnianym domku na skandynawskiej prowincji, gdzie czas wypełniają mu codzienne zajęcia: łowienie ryb, zajmowanie się kurami i krowami. Żyje spokojnie, ale czuje się nieco samotnie. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy pewnego dnia dostaje od swojej sąsiadki kota. Nie jest to jednak zwyczajne zwierzę. Nie dość, że kocur nieustannie biega i skacze, to jeszcze… nosi zielone ogrodniczki i mówi! Dzięki tej znajomości staruszek odżywa, a jego dom wypełnia się gwarem i śmiechem. Pettsona i Findusa czekają wyzwania, a ich przyjaźń zostanie wystawiona na próbę. Ten uroczy obraz więzi człowieka ze zwierzęciem został zrealizowany w mieszanej technice – to film aktorski z elementami animacji.

Reżyseria: Ali Samadi Ahadi

Obsada: Ulrich Noethen, Marianne Sägebrecht, Max Herbrechter, Roxana Samadi

Produkcja: Niemcy 2014

Czas: 86 min.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00