 "Pięć koszmarnych nocy 2" w Kinie Światowid

Każdy może przetrwać pięć nocy. Tym razem nie będzie drugiej szansy. „Pięć koszmarnych nocy 2” od 5 grudnia w Kinie Światowid.

Film opowiadał o Mike'u, młodym mężczyźnie z problemami, który niechętnie podjął się pracy jako nocny ochroniarz w opuszczonej restauracji Freddy Pizzeria, mając nadzieję, że pomoże mu to zachować opiekę nad młodszą siostrą. Ta fatalna decyzja stała się jego największym koszmarem.

Reżyser: Emma Tammi

Produkcja: USA 2025

Obsada: Elizabeth Lail, Josh Hutcherson, Matthew Lillard

Czas: 148 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.