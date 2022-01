Kino Światowid zaprasza na pierwsze w tym roku Wtorkowe Kino Dla Dorosłych. Na wszystkich fanów polskiego kina czeka rewelacyjna komedia Koniec świata, czyli Kogelmogel 4. Projekcja 11 stycznia o 12:00. Bilety 12 zł,

Miłość Agnieszki i Marcina rozkwita, podobnie jak Kasi i profesora Wolańskiego. Babcia Solska marzy już tylko o ślubie jedynego wnusia… Jednak na drodze do szczęścia młodego Zawady staje jego dawna kochanka, Bożenka. Wolańska postanawia radykalnie odmienić swoje życie i znika w tajemniczych okolicznościach. Spokój Piotrusia i Marlenki burzy niespodziewana wizyta mamusi zza oceanu… A pewne bardzo kompromitujące zdjęcia uruchamiają lawinę zdarzeń. Szykuje się prawdziwy koniec świata!

Reżyser: Anna Wieczur

Produkcja: Polska

Obsada: Nikodem Rozbicki, Aleksandra Hamkało, Grażyna Błęcka-Kolska,Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardejn, Katarzyna Skrzynecka, MaciejZakościelny, Dorota Stalińska, Anna Mucha, KatarzynaŁaniewska, Paweł Nowisz, Małgorzata Rożniatowska, WiktorZborowski, Joanna Jarmołowicz, Wojciech Solarz, Mayu Gralińska -Sakai, Marian Opania, Karol Strasburger

Czas: 94 min.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl