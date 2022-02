"Pies" w Kinie "Światowid"

Film producentów hitów MAGIC MIKE, MAGIC MIKE XXL, ŚWIAT W PŁOMIENIACH, 22 JUMP STREET, OCEAN’S 13, NA SKRAJU JUTRA. Komedia z pazurem o szorstkiej przyjaźni między żołnierzem po przejściach i psem z przeszłością. Debiut reżyserski i znakomita główna rola Channinga Tatuma, gwiazdora MAGIC MIKE’A i 21 JUMP STREET. Pełna humoru i wzruszeń opowieść o przełamywaniu różnic na miarę niezapomnianych NIETYKALNYCH i GREEN BOOKA. Film Pies gramy od 18 lutego do 3 marca.

Były Ranger Jason Briggs nie umie sobie ułożyć życia bez wojska. Gdy dostaje szansę powrotu do służby przyjmuje ją z entuzjazmem i bez zastanowienia. Szansa nazywa się Lulu i jest owczarkiem belgijskim o bogatej historii służby wojskowej. Briggs będzie mógł wrócić w kamasze pod warunkiem, że zawiezie Lulu na pogrzeb jej zmarłego pana. Kilkudniowa podróż kalifornijskim wybrzeżem wydaje się być nie tyle zadaniem, co beztroskim urlopem. I byłaby taka, gdyby nie charakterek Lulu. Delikatnie mówiąc owczarek nie przepada za ludzkim towarzystwem, a wygląda na to, że Briggsa nie toleruje bardziej niż innych. Wykazuje się wobec niego nie tylko ostentacyjnym lekceważeniem, ale otwartą agresją w myśl zasady „mam zęby i nie zawaham się ich użyć”. Wyżarta tapicerka ukochanego auta, wyczerpujące wielogodzinne gonitwy, świecenie oczami za psie wybryki w luksusowym hotelu, to tylko niektóre straty jakie na tym niełatwym froncie poniesie Ranger Briggs. Wkrótce jednak okaże się, że Lulu choć charakterna i krnąbrna do bólu, to serce ma dobre. Rzecz w tym, że trzeba umieć do niej dotrzeć. Czy Briggsowi uda się ta sztuka i czy będzie to początek pięknej przyjaźni? Pożyjemy, zobaczymy.

Reżyseria: Channing Tatum, Reid Carolin

Produkcja: USA

Obsada: Channing Tatum

Czas: 90min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl