Najnowszy film szwedzkiego reżysera Joachima Hedena opowiada historię przyrodnich sióstr, których relacje nigdy nie były łatwe. Dziewczyny odziedziczyły po matce pasję do nurkowania, która pomaga im w skracaniu dystansu pomiędzy nimi. "Pod powierzchnią" w Kinie Światowid od 28 sierpnia do 10 września.

Kilka dni po Bożym Narodzeniu dziewczyny wyruszają na wyprawę nurkową w odległy rejon norweskiego wybrzeża. Pod koniec dochodzi do wypadku. W wyniku skalnego osuwiska, jedna z nich zostaje uwięziona podwodą. Starsza siostra wyrusza po pomoc, niestety w promieniu kilku kilometrów nie ma żywej duszy. Rozpoczyna się morderczy w wyścig z czasem, w którym każda sekunda jest na wagę życia i śmierci.

Reżyseria: Joachim Hedén

Obsada: Moa Gammel, Madeleine Martin, Trine Wiggen

Produkcja: Szwecja, Norwegia, Belgia 2020

Czas: 80 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00