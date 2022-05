„Podpalaczka” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na najnowszą ekranizację książki Stephena Kinga. Trzymająca w napięciu akcja, doskonałe dialogi i rewelacyjna gra aktorska. Podpalaczka rozpali was do czerwoności. Gramy od 13 do 26 maja.

W nowej adaptacji kultowego bestselleru Stephena Kinga „Podpalaczka” dziewczyna o imieniu Charlie McGee jest obdarzona rzadkim darem pirokinezy, czyli zaprószania ognia. Ta niezwykła zdolność to wielkie niebezpieczeństwo dla dziewczynki. Jej rodzice robią wszystko, aby mogła ona wieść w miarę normalne życie. Przez ponad dekadę, Andy (Zac Efron, "Sąsiedzi", "Król rozrywki") i Vicky (Sydney Lemmon, serial „Sukcesja”) uciekają, desperacko próbując ukryć Charlie ( Ryan Kiera Armstrong; „American Horror Story”) przed agencją federalną, która chciałaby wykorzystać niezwykły dar dziewczynki do produkcji broni masowego rażenia. Andy nauczył Charlie, jak rozładować moc, która jest wyzwalana przez gniew lub ból. Ale kiedy Charlie kończy 11 lat, ogień staje się coraz trudniejszy do opanowania. Gdy przypadkowo zostaje ujawniona lokalizacja rodziny, agent (Michael Greyeyes) zostaje wysłany, aby wytropić rodzinę i złapać Charlie. Dziewczyna ma zupełnie inne plany. Reżyseria: Keith Thomas Produkcja: USA Obsada: Zac Efron, Sydney Lemmo, Ryan Kiera Armstrong, Michael Greyeyes Czas: 90 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

