Podręcznik dla superbohaterów w Kinie Światowid

Dynamiczna i emocjonująca opowieść o dziewczynce, która bierze sprawy w swoje ręce. „Podręcznik dla superbohaterów” od 11 września w Kinie Światowid.

10-letnia Lisa żyje w niewielkim miasteczku. Jest prześladowana przez rówieśników i nie ma przyjaciół. Pewnego dnia znajduje książkę – „Podręcznik dla Superbohaterów”. Lisa każdą wolną chwilę spędza na nauce "superbohaterstwa" i przybiera pseudonim „Czerwona Maska”. Wkrótce będzie musiała stoczyć swoją pierwszą walkę ze złem i ze swoimi lękami.

Szybko nauczy się, że prawdziwe bohaterstwo tkwi we współczuciu i odwadze.

Reżyser: Patrik Forsberg

Produkcja: Szwecja 2025

Czas: 96 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.