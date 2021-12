Poranki na Festiwalu Filmów Familijnych

Na Festiwalu Filmów Familijnych nie może zabraknąć filmowych poranków. Taka krótka forma to idealna okazja do zapoznania dzieci z filmowym światem pełnym niesamowitych przygód. Tym razem wszystkie dzieci wezmą udział w niesamowitej misji naprawy…Polski. Seanse Historyjek na tropie 11 i 12 grudnia o 12:00. To nie koniec atrakcji jakie dla was przygotowaliśmy. Projekcją towarzyszyć będą warsztaty prowadzone przez animatorów.

Szymon i Agata zostają poproszeni przez nieco szalonego Profesora Historyjka o pomoc w naprawie... historii Polski. Naukowiec stworzył super komputer do podróży w czasie. Maszyna miała służyć w przyszłości jako narzędzie edukacyjne teleportujące uczniów na określone wydarzenia z historii Polski. Niestety, przeciążenie systemu spowodowało, że komputer wymazał większość danych zebranych podczas pionierskich wypraw profesora w przeszłość i zassał wiele elementów z wydarzeń historycznych, które trzeba jak najszybciej zwrócić na swoje miejsce. Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

Kino Światowid