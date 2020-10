Poranki w Multikinie: Basia powraca

Uwaga, uwaga! Basia powraca! Fantastyczne przygody rezolutnej kilkulatki znanej z książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak znów na ekranach sieci Multikino. Od 26 września zapraszamy na weekendowe poranki ze wszystkim trzema seriami animacji z Basią.

Basia to 5-latka, która nie tylko uczy się świata wokół siebie, ale też go kształtuje. Rodzicom pozwala spojrzeć na życie z dziecięcej perspektywy i ma pozytywny wpływ na przyjaciół w przedszkolu. „Basia” to adaptacja książek z kultowej serii stworzonej przez Zofię Stanecką i Mariannę Oklejak. Reżyser serialu Marcin Wasilewski zachował styl rysunków i poczucie humoru charakterystyczne dla książek o Basi. Partnerem filmu jest wydawnictwo Egmont Polska, które już od 10 lat wydaje serię o przygodach rezolutnej Basi, która jest pierwszą na polskim rynku próbą wypromowania na szeroką skalę polskiego współczesnego bohatera dziecięcego.

Projekcje podczas weekendowych Poranków obejmują zestaw trzech kolejnych serii animacji, zaś każda składa się z kilku odcinków:

Seria 1 (rok produkcji: 2017) – pokazy w dn. 26 i 27 września:

Odcinki w zestawie: „Basia i biwak”, „Basia i Anielka”, „Basia i Dziadkowie”, „Basia i upał w zoo”, „Basia i nowy braciszek”.

Seria 2 (rok produkcji: 2019) – pokazy w dn. 3, 4 października:

Odcinki w zestawie: „Basia i taniec”, „Basia i pieniądze” „Basia i telewizor”, „Basia i gotowanie”.

Seria 3 (rok produkcji 2019) – pokazy w dn. 10, 11 października:

Odcinki w zestawie: „Basia i bałagan”, „Basia i Mama w pracy”, „Basia i Titi”, „Basia i Boże Narodzenie”.

O Porankach w Multikinie:

Weekendowe Poranki w Multikinie to pokazy bajek adresowane do dzieci powyżej 2. roku życia. Są one doskonałą formą spędzania wolnego czasu dla najmłodszych widzów. Dzieci mają możliwość obejrzenia swoich ulubionych bohaterów na wielkim ekranie oraz skorzystania z dodatkowych atrakcji w wybranych kinach.

Na Poranki z trzecią serią przygód Basi zapraszamy do 31 kin sieci Multikino: Bydgoszcz, Czechowice-Dziedzice, Elbląg, Gdańsk, Jaworzno, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań Malta, Poznań 51, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Tychy, Warszawa Młociny, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Warszawa Złote Tarasy, Warszawa Wola, Włocławek, Wrocław Pasaż Grunwaldzki, Zabrze, Zgorzelec.

Bilety można nabyć we wszystkich kasach biletowych kin sieci Multikino oraz na stronie www.multikino.pl.