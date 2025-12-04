UWAGA!

"Powrót Świętego Mikołaja" w Kinie Światowid

Zabawna animacja o dzielnych elfach, które muszą radzić sobie z całą infrastrukturą świąteczną bez Świętego Mikołaja. „Powrót Świętego Mikołaja” od 5 grudnia w Kinie Światowid.

Fabryka zabawek świątecznych została zmodernizowana – magia i tradycja przegrała z automatyzacją i wydajnością, a Święty Mikołaj przeszedł na zasłużoną emeryturę. Nad całością czuwają teraz elfy. Niestety, haker przejął kontrolę nad maszynami i Boże Narodzenie jest w niebezpieczeństwie. Elfy proszą Mikołaja o pomoc w uratowaniu świąt.

Reżyser: Ricard Cusso, Damjan Mitrevski

Produkcja: USA, Niemcy, Indie 2025

Czas: 90 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Kino Światowid

