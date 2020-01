Poznajmy się jeszcze raz w kinie Światowid

Polki.pl, Gutek Film oraz Kino Światowid zapraszają na pokaz przedpremierowy filmu „Poznajmy się jeszcze raz” w cyklu Polki.pl polecają. Seans już w czwartek 30 stycznia o godzinie 18.

Zagubiony w świecie nowych technologii, wzdychający do telefonów stacjonarnych, papierowych książek i wąsów rysownik komiksów Victor (w tej roli gwiazda francuskiego kina, Daniel Auteuil), nieoczekiwanie dostaje propozycję nietypowej podróży w czasie. Mężczyzna przyjmuje ją tym chętniej, że jego małżeństwo się sypie, a żona Marianne (w tej roli Fanny Ardant) w niczym nie przypomina cudownej dziewczyny, w której kiedyś się zadurzył. Wybiera więc lata 70., by znów móc wejść do baru „Belle Epoque”, bezkarnie zapalić papierosa przy stoliku i z drżącym (po raz pierwszy od tak dawna!) sercem czekać, aż w drzwiach pojawi się rudowłosa, seksowna, niezależna Marianne. Odtworzona na jego życzenie epoka wydaje się Victorowi o wiele prawdziwsza niż współczesność, w której wszystko – od międzyludzkich relacji przez pracę, po sztukę – staje się wirtualne.



Reżyseria: Nicolas Bedos

Obsada: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant

Produkcja: Francja 2019

Czas: 115 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.