Predator: Strefa zagrożenia w kinie Światowid

Najnowsza odsłona kultowej serii studia 20th Century Studios. „Predator: Strefa zagrożenia” od 7 listopada w Kinie Światowid.

Przyszłość. Odległa planeta. Wyklęty przez własny klan młody Predator zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią. Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy.

Reżyser: Dan Trachtenberg

Produkcja: USA 2025

Obsada: Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Elle Fanning

Czas: 110 min