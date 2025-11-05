Predator: Strefa zagrożenia w kinie Światowid
Najnowsza odsłona kultowej serii studia 20th Century Studios. „Predator: Strefa zagrożenia” od 7 listopada w Kinie Światowid.
Przyszłość. Odległa planeta. Wyklęty przez własny klan młody Predator zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią. Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy.
Reżyser: Dan Trachtenberg
Produkcja: USA 2025
Obsada: Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Elle Fanning
Czas: 110 min
kino Światowid