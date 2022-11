"Prorok" w Kinie "Światowid"

Opowieść o człowieku, który stał się symbolem walki z aparatem państwa. Głos narodu i nadzieja na lepsze jutro. Od 11 listopada w Kinie Światowid obraz o życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego pt. „Prorok”.

Na rozkaz wydany z góry – szpiegowany, śledzony i nagrywany. W opozycji do władzy, na czele narodu stawiał opór machinie komunistycznej, a wszystko to na tle ważnych dla kraju wydarzeń historycznych. Fragmenty tajnych archiwów z podsłuchów w ramach akcji pod kryptonimem „Prorok” ujrzały światło dziennie. „Prorok” opowiada historię prymasa, przywódcy duchowego i wizjonera, który pertraktuje z władzami komunistycznymi, by wynegocjować więcej praw dla Kościoła i uciemiężonego narodu. Pozorne porozumienie zmienia się w cichą wojnę, walkę o wolność religijną i godność człowieka.

Debiut fabularny Michała Kondrata to wspaniała okazja, aby od nowa spojrzeć na wydarzenia, które miały miejsce w szarej rzeczywistości PRL-u, kiedy wystarczył brak przynależności do partii, aby stać się ofiarą represji ze strony aparatu państwa. Na wyjątkowy film o „cichej walce”, heroizmie, wierze i sile charakteru zapraszamy do Kina Światowid już od 11 listopada.

Reżyseria: Michał Kondrat

Obsada: Sławomir Grzymkowski; Adam Ferency; Marcin Troński; Katarzyna Zawadzka; Michał Meyer; Tomasz Sapryk; Karolina Bruchnicka

Produkcja: Polska 2022

Czas: 126 min

