Przepis na morderstwo w Kinie Światowid
Stylowy, pełen napięcia thriller, który wciąga widza w mroczny świat zemsty, chciwości i rodzinnych sekretów. – “Przepis na morderstwo” od 10 kwietnia w Kinie Światowid.
Wydziedziczony przez swoją bajecznie bogatą rodzinę Becket Redfellow (Glen Powell) postanawia za wszelką cenę odzyskać należną mu fortunę. Na drodze do celu stoi jednak "tylko" jedna przeszkoda - musi po kolei wyeliminować siedmioro krewnych. W bezwzględnej grze o pieniądze nie ma miejsca na skrupuły, a każdy krok Becketa wciąga go coraz głębiej w niebezpieczną spiralę intryg i manipulacji. Jego działania splatają się w morderczo zabawną opowieść, pełną nieprzewidywalnych zwrotów akcji, tworzących perfekcyjnie poprowadzoną rozgrywkę.
Reżyseria: John Patton Ford
Produkcja: USA, Francja, Wielka Brytania 2026
Obsada: Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris, Stevel Marc
Czas: 105 min
