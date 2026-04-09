Przepis na morderstwo w Kinie Światowid

Stylowy, pełen napięcia thriller, który wciąga widza w mroczny świat zemsty, chciwości i rodzinnych sekretów. – “Przepis na morderstwo” od 10 kwietnia w Kinie Światowid.

Wydziedziczony przez swoją bajecznie bogatą rodzinę Becket Redfellow (Glen Powell) postanawia za wszelką cenę odzyskać należną mu fortunę. Na drodze do celu stoi jednak "tylko" jedna przeszkoda - musi po kolei wyeliminować siedmioro krewnych. W bezwzględnej grze o pieniądze nie ma miejsca na skrupuły, a każdy krok Becketa wciąga go coraz głębiej w niebezpieczną spiralę intryg i manipulacji. Jego działania splatają się w morderczo zabawną opowieść, pełną nieprzewidywalnych zwrotów akcji, tworzących perfekcyjnie poprowadzoną rozgrywkę.

Reżyseria: John Patton Ford

Produkcja: USA, Francja, Wielka Brytania 2026

Obsada: Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris, Stevel Marc

Czas: 105 min

