„Rewers” w Kinie Światowid z okazji 20-lecia PISF-u

Kino Światowid zaprasza do wspólnego świętowania 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z tej okazji pokażemy 20 najsłynniejszych filmów dofinansowanych przez PISF. Szóstym tytułem w cyklu będzie znakomity film „Rewers”, na który zapraszamy już 1 sierpnia o godz. 18.

To opowieść o kobiecie rozdartej między uczuciem a podejrzeniem, między światłem a cieniem – historia, w której rzeczywistość PRL-u miesza się z cieniem przeszłości i współczesności.

Rewers (2009) to nagradzany czarno-biały dramat w reżyserii Borysa Lankosza, będący mistrzowską mieszanką thrillera, czarnej komedii i kina psychologicznego. Film przenosi nas do Warszawy lat 50., gdzie Sabina – spokojna i ułożona urzędniczka – poznaje tajemniczego mężczyznę, który szybko zmienia jej życie… ale niekoniecznie na lepsze.

Wspaniałe role Agaty Buzek, Krystyny Jandy i Anny Polony ukazują trzy pokolenia kobiet, które muszą odnaleźć się w czasach nieufności, strachu i narastającej opresji. Z pozoru niewinna historia przeradza się w opowieść o sile kobiet, moralnych dylematach i granicach, które można przekroczyć w imię wolności lub przetrwania.

„Rewers” zdobył Złote Lwy na Festiwalu w Gdyni i uznanie widzów oraz krytyków. To film, który stylowo i z ironią mówi o ciemnych kartach polskiej historii, ale też o sile jednostki w starciu z systemem.

"Rewers" 1 sierpnia, godz. 18

Program cyklu w Kinie Światowid:

5.08.2025 POKŁOSIE godz. 18.00

8.08.2025 KLER godz. 18.00

12.08.2025 BOŻE CIAŁO godz. 18.00

15.08.2025 W CIEMNOŚCI godz. 18.00

19.08.2025 IDA godz. 18.00

22.08.2025 IO godz. 18.00

26.08.2025 KATYŃ godz. 18.00

29.08.2025 ZIMNA WOJNA godz. 18.00

Bilety można nabyć:

- online – https://www.bilet.swiatowid.elblag.pl/,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie w holu CSE „Światowid” (płatność kartą) w godz. 8:00–21:00.

Pozostałe informacje i filmy cyklu na: www.kino.swiatowid.elblag.pl