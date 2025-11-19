Rocznica w Kinie Światowid

Pełna napięcia opowieść o miłości, zdradzie i uwodzicielskiej sile idei, które potrafią niszczyć nawet najbliższe relacje, a przyjaciół zamieniać we wrogów. „Rocznica” od 21 listopada w Kinie Światowid.

Gdy pewnego pięknego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25-ej rocznicy ślubu, syn Ellen i Paula przedstawia im swoją nową dziewczynę, nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów. Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny, a wylansowana przez nią nowa ideologia nazywana „Zmianą” zdobywa coraz szerszy rozgłos. Skrywane dotąd rodzinne konflikty nabierają nowej mocy, podczas gdy kraj staje nad krawędzią przepaści.

Reżyser: Jan Komasa

Produkcja: USA 2025

Obsada: Diane Lane, Kyle Chandler, Phoebe Dynevor, Dylan O’Brien, Zoey Deutch, Daryl McCormack

Czas: 112 min

