"Rodzina Treflików" w kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na Poranek Filmowy z Rodziną Treflików. Kolejn odsłona cyklu dla najmłodszych widzów odbędzie się 22 października o godz. 12.

Znacie Trefliki? Te niezwykle sympatyczne ludki są bohaterami polskiego serialu animowanego „Rodzina Treflików”, który powstaje w Gdyni. Treflik i Treflinka to wesołe przedszkolaki, dlatego na poranek filmowy pod hasłem #dobrenawyki zaprosimy do naszego Kina najmłodszych widzów. Dzieci dowiedzą się między innymi, jak chronić drzewa i co się może stać, kiedy nie posprzątamy po sobie po dobrej zabawie… Nie będzie nudy!

Seans organizowany jest w ramach kampanii społecznej OKLASKI ZA ODBLASKI. BEZPIECZNE

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

DZIECI NA DRODZE, którą realizuje Fundacja Trefl.