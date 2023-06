„Rysiek superwróbel” w Kinie Światowid

Przygody dzielnego wróbla, którego wychowały bociany. Niezwykła podróż i pełna przygód opowieść dla najmłodszych widzów. „Rysiek superwróbel” już od 16 czerwca w Kinie Światowid.

Pora kończyć afrykańskie trele i wracać do domu! Wróbel Rysiek, wychowany przez rodzinę bocianów marzy o tym, by poprowadzić stado. Niestety, ta zaszczytna i odpowiedzialna misja przypada komuś innemu. Rysiek nie może się z tym pogodzić i opuszcza stado. W pojedynkę wyrusza w podróż pełną niebezpieczeństw i przygód. Wkrótce spotyka wróblicę Sonię, przetrzymywaną przez chciwego pawia Zamano. By ją uwolnić, nasz superwróbel musi rozwiązać zagadkę i odnaleźć bezcenny klejnot. Wymaga to nie tylko zgranej drużyny i wzajemnego zaufania, lecz przede wszystkim umiejętności nabytych od bocianów. Spryt i odwaga znów pomogą małym wróblom osiągać wielkie cele!

Kolorowa animacja w sam raz na wakacje. „Rysiek superwróbel” od piątku 16 czerwca w Kinie Światowid.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl