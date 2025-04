Bezlitosna jazda po bandzie tylko dla widzów o stalowych nerwach. Myślałeś, że nie boisz się myszy? Pomyśl jeszcze raz. „Screamboat. Krwawa mysz” od 4 kwietnia w Kinie Światowid.

Pasażerowie nocnego promu do Nowego Jorku szykują się na niedługą, spokojną podróż do domu, nie podejrzewając, że większość z nich nie dobije do portu. Na skutek tajemniczej anomalii zwykła szara mysz przybiera postać łudząco podobną do pewnej gwiazdy dziecięcych kreskówek. Zamiast jednak emanować ciepłem i bawić najmłodszych, pulsuje nienawiścią i morduje niewinnych. Gdy krew zalewa pokład, a ilość trupów grozi zatonięciem, grupa pozostałych przy życiu pasażerów musi stoczyć krwawy bój o życie z bestią, której pysk wygląda tak znajomo.

Reżyser: Steven LaMorte

Produkcja: USA 2025

Obsada: David Howard Thornton, Tyler Posey, Brian Quinn

Czas: 102 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.