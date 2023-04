Seanse rodzinne i dla najmłodszych widzów w okresie przedświątecznym

W dniach 6-8 kwietnia w Kinie Światowid w godzinach dopołudniowych odbędą się seanse skierowane do młodszych widzów. Od godziny 11:45 dostępne będą trzy filmy: „Wróżka Zębuszka”, Co w trawie gra?” i „Szkoła magicznych zwierząt”.

„Wróżka Zębuszka” - Sympatyczna Violetta szkoli się, żeby zostać Wróżką Zębuszką i móc wręczać dzieciom prezenty w zamian za ich mleczne zęby. Niestety mimo szczerszych chęci wciąż oblewa egzaminy, bo jedyne upominki, które potrafi wyczarować to… fioletowe kwiaty. A przed nią najważniejszy, doroczny sprawdzian. Kiedy i ten kończy się porażką, Violetta podkrada innej wróżce magiczny klejnot teleportacji i z jego pomocą przenika do naszego świata. Wszystko po to, by udowodnić niedowiarkom, że może być świetną Zębuszką. Pech chce jednak, że w trakcie lądowania w ludzkiej rzeczywistości skradziony klejnot ulega uszkodzeniu i Violleta traci możliwość powrotu do domu. Na szczęście poznaje Maxie – nową dziewczynkę w mieście, której życie wciąż uprzykrzają dwaj przyrodni bracia. Wkrótce połączone przyjaźnią i mocą zaklęć, dziewczynka i wróżka, zrobią wszystko, by odnaleźć tajny portal do świata magii i ocalić miejską przyrodę, której grozi zniszczenie.

„Co w trawie gra” - Ket gra na gitarze w zespole złożonym z koników polnych. W pobliżu mieszka Antonina - księżniczka mrowiska, w którym zabroniona jest wszelka muzyka i panuje etos pracy. Antonina i Ket przypadkiem się spotykają i zaprzyjaźniają. Kiedy księżniczka zostaje porwana przez złowrogiego Anteodora - Ket i przyjaciele ruszają jej na ratunek.

„Szkoła magicznych zwierząt” - Ida jest nowa w klasie. Jej wychowawczyni wie jednak, co zrobić, żeby dziewczynka poczuła się lepiej i pewniej. A pomoże w tym nic innego, jak właśnie magia. Ida zaprzyjaźnia się z lisem, a kompanem jej nieśmiałego kolegi Benniego staje się żółw. Zwierzęta są obdarzone niezwykłymi zdolnościami: mówią ludzkim głosem, wykonują sztuczki i są chętne do zabawy. Tymczasem na szkolnych korytarzach zaczyna dochodzić do tajemniczych kradzieży. Znakiem rozpoznawczym sprawcy jest duży, żółty uśmiech. Ida wraz z nowymi kolegami próbuje ustalić, kim jest złodziej. A trzeba przyznać, że bez przyjaciół – także tych zwierzęcych – byłoby znacznie trudniej. Czy zagadka i odnalezienie winnego będzie dla bohaterów czarną magią?

Kino Światowid zaprasza od 6-8 kwietnia już od godziny 11:45.