„Sekret Madeleine Collins” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na opowieść w którym intryga goni intrygę, a kłamstwo powoli wymyka się spod kontroli. Sekret Madeleine Collins gramy od 17 do 30 czerwca.

Judith prowadzi tajemnicze, podwójne życie. W Szwajcarii mieszka z Abdelem, z którym wychowuje małą córeczkę; we Francji jest związana z Melvilem, z którym ma dwóch starszych synów.Dwa różne światy, które Judith zbudowała na tajemnicach, kłamstwach i ciągłych podróżach, powoli wymykają się spod kontroli. Ta misterna układanka, w której nawet na pytanie o imię nie ma prostej odpowiedzi, zaczyna się sypać. Ale Judith, nie zważając na nic, decyduje się dalej brnąć w tę niebezpieczną grę. Do czego jest w stanie się posunąć, żeby zachować dwa odrębne życia? „Sekret Madeleine Collins” to utkany z hitchcockowskich motywów dramat, który stopniowo, wywołując dreszcz emocji, zatapia widza w tajemnicach ludzkiej natury. Film – swoją mistrzowsko rozwijającą się i zaskakującą niespodziewanymi zwrotami historią – zachwycił widzów i krytyków festiwalu w Wenecji.

Reżyseria: Antoine Barraud

Produkcja: Francja, Belgia, Szwajcaria

Obsada: Virginie Efira, Quim Gutiérrez, Bruno Salomone

Czas: 102 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl