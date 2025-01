Serce ojca w Kinie Światowid

Święty Józef, wierny opiekun Maryi i Jezusa, otaczany jest czcią przez Kościół. Uznaje się go za wzór pokory, ciszy i wypełniania woli Bożej. „Serce ojca” od 31 stycznia w Kinie Światowid.

Kim był człowiek, którego sam Bóg wybrał na ziemskiego ojca dla swojego Syna? Czy współczesny świat go potrzebuje? Jak to się dzieje, że kult św. Józefa jest obecny na całym świecie, a kościoły pod jego wezwaniem znajdują się nawet w krajach, w których chrześcijanie są prześladowani? Jaką rolę pełnił św. Józef w objawieniach fatimskich? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukają twórcy filmu. Aby rozwikłać zagadkę działania św. Józefa, odwiedzili różne kraje na całym świecie: Włochy, Francję, Kanadę, Hiszpanię i Polskę. Okazuje się, że św. Józef jest niezwykle aktywnym orędownikiem milionów ludzi! W filmie widz zobaczy liczne świadectwa nawróceń, uzdrowień i działania świętego w życiu konkretnych osób. Odkryje przy tym, że historia życia św. Józefa to opowieść o dobru, nadziei, o rodzinie, wielkiej miłości do Maryi i Jezusa oraz sile opartej na pełnym zawierzeniu woli Boga. Mimo swojego milczenia ziemski opiekun Jezusa spełnił fundamentalną rolę w dziele zbawienia. To bez wątpienia święty bardzo potrzebny dzisiejszemu światu!

Reżyser: Andrés Garrigó

Produkcja: Hiszpania 2022

Czas: 90 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.