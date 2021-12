"Sing 2" przedpremierowo w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na przedpremierowe seanse filmu Sing 2. Humor, spektakularne hity i rewelacyjny dubbing. Emocji nie zabraknie. Nie czekaj do premiery, zobacz nowy rozdział animowanej komedii.

Gramy:

1 stycznia o 18:00

2 stycznia o 16:00

6 stycznia o 14:15 i 16:15

8 stycznia

9 stycznia

15 stycznia

16 stycznia

Nadchodzi z wielkimi marzeniami i przebojami, gdy wiecznie optymistyczny Buster Moon i jego ekipa przygotowują się do rozpoczęcia najbardziej olśniewającego widowiska scenicznego w historii… a wszystko to w błyszczącej stolicy rozrywki na świecie. Jest tylko jeden problem: najpierw muszą przekonać najbardziej samotną gwiazdę rocka na świecie aby dołączył do nich. Głosu użycza nominowany do Oscara® i światowa ikona muzyki-BONO w swoim debiucie w filmie animowanym

Reżyser: Garth Jennings

Produkcja: USA

Czas: 110 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl