"Skąd dokąd" w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na projekcję filmu „Skąd dokąd”. Seans odbędzie się w czwartek 8 lutego o godzinie 19.00.

Początek inwazji Rosji na Ukrainę. Ludzie zawieszeni w czasie i przestrzeni, w obliczu niepewnego tu i teraz, decydują się na porzucenie tego, co mają najcenniejsze i wsiadają bez zastanowienia do zakurzonego vana na obcych rejestracjach. Samochód przemierza tysiące kilometrów, pełniąc rozmaite funkcje: poczekalni, szpitala, schronu, a przede wszystkim przestrzeni do zwierzeń i wyznań, którymi w sposób naturalny zaczynają dzielić się współtowarzysze podróży z przypadku. „Skąd dokąd” to portret zbiorowy złożony z doświadczeń ludzi, którzy mają jeden cel: znaleźć bezpieczne schronienie. W vanie, ich tymczasowym azylu, zniesione są różnice płci, wieku, koloru skóry, sprawności fizycznej, pochodzenia, tożsamości, poglądów czy wiary. W języku ukraińskim „skąd” (звідки / zvidky) i „dokąd” (куди / kudy), to też rutynowe pytania zadawane podczas próby przebicia się przez liczne punkty kontrolne, rozmieszczone na terenie Ukrainy.

Reżyseria: Maciek Hamela

Produkcja: Polska, Ukraina, Francja 2023

Czas: 84 min

Przed projekcją główną widzowie DKF-u obejrzą krótkometrażówkę „Kompot” – wyróżnioną na Festiwalu Filmów Jednominutowych w Gdańsku.