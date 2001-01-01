UWAGA!

Skejterki w Kinie Światowid

 Elbląg, Skejterki w Kinie Światowid
fot. arch. Kina Światowid

Opowieść o dorastaniu i poszukiwaniu siebie. „Skejterki” od 26 września w Kinie Światowid.

Dwie siostry postanawiają założyć zespół skateboardowy, aby rywalizować w prestiżowych zawodach deskorolkowych. Alex i Juli są bliźniaczkami, ale trudno znaleźć tak różne osoby. Alex śpiewająco zdała egzaminy na koniec szkoły i ma konkretne plany na przyszłość. Juli nie poszło dobrze. Nie wie też co ze sobą począć. Ale na razie mają przed sobą lato, które spędzą w skateparku, gdzie wspólnie z dwiema przyjaciółkami założą zespół Get Up, który nieoczekiwanie wygra jedne z najważniejszych zawodów deskorolkowych.

 

Reżyser: Lea Becker

Produkcja: Niemcy 2023

Obsada: Lena Mantler, Lisa Mantler, Sinje Irslinger, Jobel Mokonzi

Czas: 92 min

 

Bilety można nabyć:
       - online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,
       - w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,
       - w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Informacja Kina Światowid

