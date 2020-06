"Słoń Benjamin" w Kinie Światowid od 26 czerwca do 9 lipca!

Nareszcie wakacje! Otto nie może się doczekać, aby spędzić najbliższe tygodnie ze swoim najlepszym przyjacielem Słoniem Benjaminem w zoo. Jednak jego dobry humor jest zakłócany przez zmartwienia dyrektora zoo, który pilnie potrzebuje pieniędzy na konieczne naprawy. Trzeba zatem zorganizować loterię z nagrodami!

Tymczasem burmistrz Newtown ogłasza, że zatrudnił przebiegłą Zorę Zack, aby zmodernizować zoo i uczynić z niego najbardziej pokazowy obiekt w Newtown. Zora Zack próbuje przekonać do siebie Benjamina, który ma stać się nową twarzą reklamową kampanii promującej nowe zoo. Ale w rzeczywistości przebiegła Zora ma zupełnie inny cel ... Czy Otto, Benjamin i inni mieszkańcy zoo zdążą pokrzyżować jej podstępne plany?

Reżyseria: Tim Trachte

Produkcja: Niemcy 2019

Czas trwania: 91 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.