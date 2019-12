Solid Gold we Wtorkowym Kinie dla Dorosłych

17 grudnia o godz. 12:00 Kino Światowid zaprasza na ostatnią w roku 2019 projekcję w ramach Wtorkowego Kina dla Dorosłych. Zostanie pokazany najnowszy film Jacka Bromskiego "Solid Gold" - inspirowany kulisami afery Amber Gold thriller sensacyjny z doborową obsadą.

Kaja Miller (Marta Nieradkiewicz) jest młodą, ambitną policjantką. W czasie jednej z akcji zostaje porwana i zgwałcona przez gangsterów. Uciekając, zabija swoich oprawców, ale w służbowym raporcie zataja okoliczności zajścia i odchodzi z pracy. Osiem lat później do Gdyni ściąga ją jej były szef – Nowicki (Janusz Gajos), wysoki oficer CBŚ, który stoi na czele zespołu prowadzącego dochodzenie w sprawie biznesowo-politycznych powiązań na Pomorzu. Grupa ma za zadanie rozpracowanie przestępców zajmujących się budowaniem piramidy finansowej o ogromnym zasięgu. Tropy prowadzą do Kaweckiego (Andrzej Seweryn) – nieuczciwego biznesmena wykorzystującego polityczne znajomości do ochrony własnych interesów. Śledztwo zatacza coraz szersze kręgi i obnaża powiązania świata biznesu, służb i przestępczości zorganizowanej.

Reżyseria: Jacek Bromski

Obsada: Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, Marta Nieradkiewicz, Artur Żmijewski, Danuta Stenka, Olgierd Łukaszewicz, Piotr Stramowski, Mateusz Kościuszkiewicz

Produkcja: Polska 2019

Czas: 145 min

Bilety na film można nabyć online lub w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30. Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.