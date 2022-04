„Sonic 2” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na przedpremierowe seanse Sonic 2. Szybki jak błyskawica. Humor, zabawa i rewelacyjne dialogi, emocje gwarantowane. Nie czekaj do premiery! Daj się porwać filmowej przygodzie w Poniedziałek Wielkanocny oraz w poświąteczny wtorek.

Gramy:

18 kwietnia 0 16:00 i 18:30

19 kwietnia o 12:00 i 16:00

W drugiej części filmu Sonic jest już w pełni zadomowiony w Green Hills, gdzie stara się wykorzystać swoje moce do czynienia dobra, ale jego dziecinna natura powoduje momentami więcej kłopotów niż pożytku. Opiekunowie Sonica – Tom (James Marsden) i Maddie (Tika Sumpter), naciskają, by Sonic dał sobie trochę czasu by dojrzeć. Nie będzie go jednak wiele - grany przez Jima Carreya doktor Robotnik powraca z odległego świata, gdzie trafił pod koniec pierwszej części. Wraz z Robotnikiem przybywa czerwony Knuckles. Obaj zamierzają znaleźć szmaragd, który ma moc niszczenia cywilizacji. Sonic nie ma więc czasu na dojrzewanie. Łączy siły z nowym pomocnikiem, Tailsem, i razem wyruszają w podróż dookoła świata, by odnaleźć szmaragd, zanim ten wpadnie w niepowołane ręce.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl