Specjalny pokaz filmu i spotkanie z reżyserem

We wtorek, 24 marca o godzinie 18:00 w Kinie Światowid odbędzie się wyjątkowy pokaz filmu „Caravaggio. Arcydzieła niepokornego geniusza", połączony ze spotkaniem z jego reżyserem – Philem Grabskym.

To niepowtarzalna okazja, by nie tylko zobaczyć fascynującą opowieść o jednym z najbardziej intrygujących artystów w historii sztuki, lecz także poznać kulisy jej powstania bezpośrednio od twórcy.

Phil Grabsky to ceniony reżyser i producent z Wielkiej Brytanii, twórca cyklu „Exhibition on Screen". Jego filmy regularnie goszczą w repertuarze Kina Światowid w ramach „Filmów o sztuce". Produkcje te przybliżają widzom sylwetki największych mistrzów malarstwa, łącząc wnikliwą analizę dzieł z przystępną i angażującą formą narracji.

Spotkanie po seansie będzie okazją do rozmowy z reżyserem, zadania pytań oraz spojrzenia na sztukę z nowej, inspirującej perspektywy. Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim i będzie tłumaczone na żywo na język polski.

