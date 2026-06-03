 Straszny Film w Kinie Światowid

Jedna z najpopularniejszych serii parodii w historii kina powraca. „Straszny film” od 5 czerwca w Kinie Światowid.

Dwóch przyjaciół po raz kolejny wpada w sam środek chaosu z udziałem zabójców, potworów i nadprzyrodzonych istot.

Reżyser: Michael Tiddes

Produkcja: USA 2026

Obsada: Regina Hall, Anna Faris, Marlon Wayans

Czas: 85 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.