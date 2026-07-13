"Pamiętasz była piosenka" w Bażantarni

W najbliższą niedzielę, 19 lipca, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza, niezależnie od pogody, do elbląskiej Bażantarni na koncert zatytułowany „Pamiętasz była piosenka” w wykonaniu duetu „Krzywda i Koszyk”, który tworzą Bartosz Krzywda i Paweł Kowszyński. Program „Pamiętasz, była piosenka…” to muzyczna podróż przez najpiękniejsze polskie utwory, które wszyscy znamy i nosimy w sercu.

Usłyszymy m.in. piosenki Zauchy, Grechuty, Turnaua, Wodeckiego, Sojki, Kaczmarskiego, Okudżawy, Wasowskiego i Przybory – czyli utwory z duszą, z historią, z mądrym tekstem i prawdziwą melodią. Jak sami mówią o sobie:

Gramy z pasją i ogromnym sentymentem do tych kompozycji. Lubimy ze sobą grać, bo po prostu się lubimy – i to czuć. To piosenki, które wzruszają nas samych, dlatego każde nasze wykonanie jest inne, szczere i od serca.

XXIX Letni Salon Muzyczny Bażantarnia 2026 Patronatem Honorowym objął Prezydent Elbląga dr Michał Missan.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, Cleaner.

19 lipca 2026 r.; godz. 17.00, wstęp wolny, muszla koncertowa w Bażantarni

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Letniego Salonu Muzycznego.