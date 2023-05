„Strażnicy Galaktyki: Volume 3” w Kinie Światowid

Kolejna odsłona przygód zwariowanych bohaterów dobrze znanych z poprzednich części. Choć obecnie wyglądają nieco inaczej to z pewnością dostarczą tyle samo emocji i humoru co zwykle. „Strażnicy Galaktyki: Volume 3” od 5 do 18 maja w Kinie Światowid.

Po nabyciu Knowhere od Kolekcjonera Strażnicy pracują nad naprawieniem ogromnych szkód wyrządzonych przez Thanosa — zdeterminowani, by uczynić Knowhere bezpiecznym schronieniem nie tylko dla nich samych, ale także dla wszystkich uchodźców wysiedlonych przez surowy wszechświat. Ale wkrótce ich życie zostaje wywrócone do góry nogami przez echa burzliwej przeszłości Rocketa. Peter Quill, wciąż niepogodzony ze stratą Gamory, musi zebrać wokół siebie swoją bandę na niebezpieczną misję ratowania życia Rocketa — misję, która, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca Strażników w dotychczasowej formie. Ulubieńcy widzów powracają z mnóstwem przygód. „Strażnicy Galaktyki: Volume 3” w Kinie Światowid już od 5 maja. Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

Kino Światowid