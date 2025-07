 Superman w Kinie Światowid

Pierwszy wielkoekranowy pełnometrażowy film fabularny DC Studios będzie mieszanką zapierającej dech w piersiach akcji, humoru i wzruszeń. „Superman” od 11 lipca w Kinie Światowid.

Superman musi pogodzić swoje obce kryptońskie dziedzictwo z ludzkim wychowaniem jako reporter Clark Kent. Jako ucieleśnienie prawdy, sprawiedliwości i ludzkiej drogi, szybko odnajduje się w świecie, który postrzega je jako staroświeckie.

Reżyser: James Gunn

Produkcja: USA 2025

Obsada: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell

Czas: 140 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.