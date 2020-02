Supernova w DKF-ie

Już w czwartek 20 lutego o godz. 19 Kino Światowid zaprasza na projekcję w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Tego dnia zostanie wyświetlone jedno z największych odkryć ubiegłorocznego Festiwalu Filmowego w Gdyni – „Supernova”. Po seansie odbędzie się również spotkanie z reżyserem filmu Bartoszem Kruhlikiem.

Trzech mężczyzn, jedno miejsce, jeden dzień i jedno zdarzenie, które zmieni ich losy. Oto polityk, który chce wygrać zbliżające się wybory; policjant, pragnący dotrwać spokojnie do emerytury; i mieszkaniec polskiej wsi, który ma rodzinę na utrzymaniu. Nieszczęśliwy wypadek pociąga za sobą lawinę konsekwencji. Ludzie postawieni w sytuacji granicznej – a także widzowie – staną przed pytaniem o rolę przypadku i przeznaczenia w życiu każdego z nas.



Bartosz Kruhlik - rocznik ‘85. Absolwent Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Jego filmy były pokazywane setki razy na polskich i zagranicznych festiwalach, gdzie zdobyły blisko 150 nagród i wyróżnień. Najważniejsze selekcje: San Sebastian IFF, Tallin BNFF, Karlove Wary IFF, Montreal WFF, Sarajevo FF, IDFA. W roku 2013 otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia dla studentów uczelni artystycznych. Autor nagradzanych spotów społecznych. W 2019 roku jego debiut fabularny „Supernova” otrzymał nagrodę za Najlepszy Debiut Reżyserski na 44. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.

Reżyseria: Bartosz Kruhlik

Obsada: Marek Braun, Marcin Hycnar, Marcin Zarzeczny, Agnieszka Skibicka

Produkcja: Polska 2019

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl