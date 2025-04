Surfer w kinie Światowid

Wciągająca jak narkotyk mikstura „NA FALI” i „FIGHT CLUBU”. Opowieść o narodzinach obsesji, która może prowadzić do piachu. ”Surfer” od 2 maja w Kinie Światowid.

Były surfer powraca na rajską plażę swojego dzieciństwa, by spędzić czas z nastoletnim synem. To ma być męski weekend pośród oceanicznych fal. Jednak grupa lokalsów roszczących sobie prawa do tutejszej plaży, zabrania przybyszom wstępu na „ich teren”. Rozdrażniony przez zaczepki aroganckich osiłków mężczyzna próbuje pokazać kto tu rządzi i zachować twarz w oczach syna. Wkrótce boleśnie przekona się jednak, w jak nierówną wdał się grę. Rozpalona piekielnym upałem plaża staje się koszmarną pułapką, z której wyrwać się może jedynie stawiając czoła lokalnej bandzie, przed którą drży nawet policja.

Reżyser: Lorcan Finnegan

Produkcja: USA, Australia 2025

Obsada: Nicolas Cage, Julian McMahon, Nicholas Cassim

Czas: 99 min

