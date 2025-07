Kino Światowid zaprasza do wspólnego świętowanie 20. lat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z tej okazji pokażemy 20. najsłynniejszych filmów dofinansowanych przez PISF. Ósmym filmem będzie znakomity "Johnny", na który zapraszamy już 22 lipca o godz. 18:00.

Z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zapraszamy na wyjątkowy seans, który poruszył tysiące serc - głęboko humanistyczn opowieść o drugiej szansie i sile relacji międzyludzkich. „Johnny” to oparta na faktach historia niezwykłej relacji, która odmieniła życie obu mężczyzn. Film o przebaczeniu, nadziei i sile człowieczeństwa. Porusza, wzrusza i zostaje z widzem na długo po wyjściu z kina.

Patryk – młody chłopak z trudną przeszłością – po włamaniu trafia przed sąd. Zamiast więzienia otrzymuje nietypowy wyrok: prace społeczne w hospicjum w Pucku. To tam spotyka księdza Jana Kaczkowskiego – człowieka, który swoją wiarę przekuwa w codzienne działanie, a empatii i miłości do drugiego człowieka uczy… z uśmiechem i ogromnym poczuciem humoru. Ksiądz Jan potrafi dotrzeć do zbuntowanych chłopaków z zawodówki i pokazać im, czym jest prawdziwa wrażliwość. W świecie, gdzie wszystko wydaje się stracone, on udowadnia, że każdy zasługuje na drugą szansę.

Gdy Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum, Patryk musi zmierzyć się z czymś więcej niż tylko odpowiedzialnością – z życiem, śmiercią i własnymi emocjami. To wzruszająca, pełna ciepła i humoru historia o niezwykłym spotkaniu – buntownika z wyrokiem i charyzmatycznego księdza, który swoją postawą udowadnia, że nawet w obliczu śmierci najważniejsze są bliskość, czułość i człowieczeństwo.

Bilety można nabyć:

- online – https://www.bilet.swiatowid.elblag.pl/,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.