Swingersi premierowo w kinie Światowid

Od 28 lutego do 12 marca Kino Światowid zaprasza na film "Swingersi". To komediowa opowieść o związkach czyli wszytko, co chcielibyście na ten temat wiedzieć, ale wstydzicie się zapytać.

Dorota marzy o namiętności jak w „Pięćdziesięciu twarzach Greya”, ale jej partner Andrzej zamiast interesować się jej potrzebami, woli zabawę w gry na konsoli. Idealna para z show-biznesu – Iwona i Fabian – w pogoni za nowymi followersami i lajkami jest gotowa przekroczyć niemal każdą granicę. Sylwia, Bartek i Cezary przez przypadek postawią swoją relację dosłownie na ostrzu noża. Jednej gorącej nocy wszyscy bohaterowie spotkają się, żeby sprawdzić, jak daleko można się posunąć w miłosnych manewrach.

Reżyseria: Andrejs Ēķis Obsada: Ilona Ostrowska, Joanna Liszowska, Barbara Kurdej-Szatan, Michał Koterski, Krzysztof Czeczot, Antoni Królikowski Produkcja: Polska 2020 Czas: 85 min Bilety na film można nabyć: - online - w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30 - w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.

Adam Krawczuk, CSE Światowid