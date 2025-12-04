 "Syn przeznaczenia" w Kinie Światowid

Hipnotyzująca, mroczna i kontrowersyjna opowieść, jakiej jeszcze nie widzieliście. „Syn przeznaczenia” od 5 grudnia w Kinie Światowid.

W rzymskim Egipcie, w czasach prześladowań i niepokoju, pewna rodzina ukrywa się przed światem. Chłopiec dorasta w cieniu tajemniczego Cieśli, którego tożsamość i intencje zaczynają budzić w nim coraz większe wątpliwości. Gdy w jego życiu pojawia się inne dziecko – zwiastun prawdy lub chaosu – Chłopiec zaczyna odkrywać w sobie nadprzyrodzone moce, które mogą zmienić losy świata.

Reżyser: Lotfy Nathan

Produkcja: Francja, Wielka Brytania 2025

Obsada: Nicolas Cage, Noah Jupe, FKA Twigs, Isla Johnston

Czas: 93 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.