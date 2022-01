"Szef roku" w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na przesiąkniętą kąśliwym humorem satyrę społeczną w reżyserii Fernanda Leóna de Aranoy. Projekcja filmu „Szef roku” odbędzie się 27 stycznia o godzinie 19:00.

Jak daleko posunie się Blanco (Javier Bardem), charyzmatyczny właściciel rodzinnej fabryki, aby otrzymać lokalną nagrodę dla najlepszego biznesu? Presja, by wszystko było idealnie, zderza się z nieprzewidzianymi wybrykami ze strony szukającego zemsty zwolnionego pracownika, cierpiącego na depresję kierownika czy zakochanej stażystki. A to dopiero początek kłopotów! Aby dopiąć swego, wyrachowany „dobry szef” bez skrupułów wtrąca się w życie prywatne swoich pracowników i przekracza wszelkie dopuszczalne granice, nieświadomie uruchamiając wybuchową reakcję łańcuchową prowadzącą do niewyobrażalnych konsekwencji. To trzeci po „Kochając Pabla, nienawidząc Escobara” (oficjalna selekcja festiwalu w Wenecji 2017) i „Poniedziałkach w słońcu” wspólny film wielokrotnie nagradzanego reżysera Fernanda Leóna de Aranoy oraz laureata Oscara© Javiera Bardema.

Reżyseria: Fernando Leóna de Aranoy

Produkcja: Hiszpania 2021

Czas: 120 min