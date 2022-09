2 października na Dużej Scenie Teatru Sewruka królować będzie „Balladyna”. Ten najpopularniejszy dramat Juliusza Słowackiego przepełniony jest wątkami baśniowymi, legendami i czarami. Na scenie obecne będą krwawe intrygi, miłość i rywalizacja. Mimo upływu lat, tematyka Balladyny jest ponadczasowa, bo zadaje machiaweliczne pytanie: czy cel rzeczywiście uświęca środki?

"Balladyna" to klasyczny dramat, w którym postaci świata rzeczywistego przeplatają się z magicznymi zjawami z baśni. Rywalizujące ze sobą bohaterki to: Alina - uosobienie dobra i Balladyna – okrutna, opanowana żądzą władzy. Dwie piękne siostry, w których zakochał się książę Kirkor, idą do lasu. Która prędzej zbierze dzban pełen świeżych malin, ta zostanie jego żoną. Tylko jedna spełni swe marzenia, tylko jedna idąc po trupach osiągnie władzę i królewski tron. Jednak osąd jej zbrodni będzie sprawiedliwy...

Reżyserem „Balladyny” w Teatrze Sewruka jest Janusz Wiśniewski. Nie przez przypadek krytycy o jego spektaklach mówią często: dzieła teatru autorskiego. Reżyser bowiem wypracował swój własny, wyjątkowy styl, swoją formę przekazu dzieła teatralnego, w której dominuje niezwykła plastyczność postaci i groteska. Aktorów w teatrze Wiśniewskiego często określają kostium i charakteryzacja oraz zrytmizowany ruch.

Narrację w „Balladynie” współtworzy muzyka samego Jerzego Satanowskiego. Spektakl dopełniają scenografia i charakteryzacja. Wszystkie te elementy sprawiają, że spektakl jest pół-senny, oniryczny.

„Balladyna” to nie tylko klasyka polskiego romantyzmu, ale przede wszystkim sztuka przez wielkie S. Koniecznie trzeba ją zobaczyć.

„Balladyna” J. Słowacki, reż. J. Wiśniewski, Duża Scena, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

Niedziela (2 października), godz. 17